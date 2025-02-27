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Продажа более 100 млн вейпов может быть заблокирована в РФ с 1 марта 2025 года

Продажа более 100 млн вейпов может быть заблокирована в РФ с 1 марта 2025 года
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Продажа более 100 млн электронных систем доставки никотина (ЭСДН, вейпы) может быть заблокирована с 1 марта 2025 года.

Такая оценка прозвучала на круглом столе по вопросам борьбы с нелегальным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, который прошел в Самаре.

"Несмотря на высокие темпы обеления рынка вейпов, на сегодняшний момент в обороте находится нелегальная продукция, которую недобросовестные предприниматели выдали за остатки. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий с 1 марта 2025 года оборот таких остатков. Согласно ему, уже 1 марта 2025 года более 100 млн вейпов будут заблокированы к продаже", - заявил на круглом столе зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, слова которого передала пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли.

Сославшись на данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, он сообщил, что принятые в последние годы меры позволили снизить долю незаконного оборота жидкостей для вейпов до 65,8% (четвертый квартал 2024 года) с 79% за аналогичный период 2022 года. Только за вторую половину 2024 года правоохранители выявили 5 нелегальных производств никотинсодержащей продукции.

Принимаемые меры приводят к росту доли легального сегмента. Вместе с тем Кирьянов заявил, что полный запрет оборота вейпов может иметь противоположный эффект: рынок уйдет в глубокую "тень", поскольку контроль государства станет невозможным. К тому же подобный запрет нанесет удар по добросовестным предпринимателям, считает он.

Артем Кирьянов Самара
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