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В Думу внесен законопроект о повышении порога страхования вкладов до 2,8 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект № 846133-8 о повышении порога страхования вкладов с 1,4 млн до 2,8 млн рублей, в правительстве сообщили, что после внесения документа в парламент будет подготовлен отзыв на него.

По мнению авторов проекта, из-за изменившихся экономических условий, роста инфляции и изменения уровня доходов населения, действующий размер страхового возмещения по вкладам требует пересмотра. В пояснительной записке указано, что максимальная сумма страхового возмещения в 1,4 млн рублей была установлена еще в 2014 году и не учитывает последовавшие изменения.

Перед внесением авторы направили законопроект на получение заключения в правительство, но в кабинете министров отметили, что представленный документ не касается вопросов налогов, государственных займов и финансовых обязательств государства, поэтому нет оснований для подготовки заключения.

"После внесения законопроекта в Госдуму и его поступления в правительство РФ официальный отзыв будет подготовлен и направлен в установленном порядке", - говорится в письме из аппарата правительства.

Последний раз тема повышения порога страхования вкладов поднималась в парламенте в июле 2024 года, когда депутаты отклонили законопроект № 565438-8 фракции ЛДПР об увеличении порога до 3 млн рублей. Тогда правительство в отзыве отмечало, что действующий порог полностью защищает более 98% вкладчиков, что соответствует главной цели системы страхования вкладов - защите интересов большинства вкладчиков. В конце января 2024 года Госдума отклонила законопроект № 219700-8 о повышении возмещения по вкладам до 3 млн рублей, документ был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области.

Госдума Новые люди правительство ЛДПР Ленинградская область
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