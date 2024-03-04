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ЛДПР предложила повысить порог страхования банковских вкладов до 3 млн рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который повышает порог страхования банковских вкладов с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей.

Законопроект № 565438-8 был внесен в палату 29 февраля, а 4 марта его направили в комитет Госдумы по финансовому рынку.

"В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств. Полагаем, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ был внесен вместе с письмом из аппарата правительства, в котором говорится, что после внесения законопроекта в Госдуму и его поступления в правительство официальный отзыв на него будет подготовлен и направлен в установленном порядке.

В конце января Госдума отклонила законопроект № 219700-8 о повышении возмещения по вкладам до 3 млн рублей, документ был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области. Авторы проекта в пояснительной записке напоминали, что размер в 1,4 млн рублей был установлен в 2014 году, а санкции и события весны 2022 года привели к изменениям, свидетельствующим о необходимости пересмотра размера данного возмещения. В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку на данную инициативу говорилось, что принятие законопроекта может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов, увеличению ставок страховых взносов для банков.

Госдума ЛДПР правительство Ленинградская область
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