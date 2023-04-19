В РФ увеличили порог страхования средств в НПФ до 2,8 млн рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении с 1,4 млн до 2,8 млн руб. порога возмещения средств граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Документ (№303198-8) был внесен в парламент группой депутатов в конце февраля.

"Повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн руб. будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснительным материалам, размер гарантийного возмещения по пенсионному договору при назначенной негосударственной пенсии (включая случаи участия в нескольких пенсионных договорах) изменяется с суммы не более двукратного размера социальной пенсии по старости на сумму не более четырехкратного размера социальной пенсии по старости.

По итогам 2022 г. в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 млн человек, следует также из материалов.

Система гарантирования сбережений граждан по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) заработала с 1 января 2023 г., соответствующий закон Госдума приняла в декабре 2022 г. Система построена по аналогии с механизмом, который используется сегодня в системах страхования банковских вкладов. Гарантийными случаями являются аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ. На этапе накопления участникам гарантируется остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей. На этапе выплат предусматривается гарантия выплат любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Гарантийное возмещение будет выплачиваться за счет фонда гарантирования НПО, администрируемого Агентством по страхованию вкладов и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.