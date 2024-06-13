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Правительство снова не поддержало идею о повышении порога страхования банковских вкладов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в комитет Госдумы по финансовому рынку отзыв на законопроект о повышении порога страхования банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн рублей, в котором указало, что идея о повышении порога не поддерживается.

Отзыв был направлен на законопроект (№565438-8), который в феврале внесла в парламент группа депутатов от фракции ЛДПР. Комитет по финансовому рынку парламента в конце марта предложил дождаться отзыва правительства на данную инициативу.

"Следует отметить, что законопроект идентичного содержания не был поддержан правительством РФ (официальный отзыв от 17 января 2023 г. №ЗОбп-ШЗ). Позиция правительства РФ сохраняет актуальность", - говорится в отзыве правительства на инициативу ЛДПР, который был направлен в комитет Госдумы.

Вопрос повышения суммы страховки по вкладам неоднократно поднимался в парламенте. Так, в конце января Госдума отклонила проект закона (№219700-8) о повышении возмещения по вкладам до 3 млн рублей, документ был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области. Авторы в пояснительной записке напоминали, что размер в 1,4 млн рублей был установлен в 2014 году, а санкции и события весны 2022 года привели к изменениям, свидетельствующим о необходимости пересмотра размера этого возмещения. В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку на данную инициативу говорилось, что принятие законопроекта может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов, увеличению ставок страховых взносов для банков.

Правительство РФ Госдума
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