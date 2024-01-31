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Дума отклонила проект о повышении порога страхования вкладов до 3 млн рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госдума отклонила законопроект о повышении порога страхования вкладов в России с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей.

Проект закона № 219700-8 был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области в октябре 2022 года. Его разработчики в пояснительной записке напоминали, что размер в 1,4 млн рублей был установлен в 2014 году, а санкции и события весны 2022 года привели к изменениям, свидетельствующим о необходимости пересмотра размера этого возмещения.

В отзыве комитета Госдумы по финансовому рынку приводятся данные Банка России, по которым действующий лимит страхового возмещения обеспечивает полную страховую защиту 98% вкладчиков всех банков. Комитет напоминает, что если размер вклада превышает 1,4 млн рублей, то вкладчик все равно сохраняет право на получение оставшейся части вклада в ходе конкурсного производства, так как физические лица-вкладчики являются кредиторами первой очереди.

По мнению комитета, принятие законопроекта может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов, увеличению ставок страховых взносов для банков.

"При этом увеличение размера ставок страховых взносов для банков существенно повысит финансовую нагрузку на них и вынудит искать источники возмещения издержек, что может оказать стимулирующее воздействие по повышению процентных ставок по кредитам и снижению ставок по вкладам", - говорилось.

Госдума Ленинградская область Банк России
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