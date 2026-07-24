Археологи опасаются реставрации арки Пальмиры другой страной по проекту России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии могут использовать другие страны вопреки договоренностям, сообщила "Интерфаксу" директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

"В Сирии сменилась власть, и с новой властью выстраиваются отношения. Мы должны были лететь на физическую реставрацию в декабре 2024 года, но все отложилось. К сожалению, археология и культура часто оказываются на передовом крае. После смены власти в Сирию поехали многие коллеги из других стран. Продемонстрировать лояльность новой власти проще всего через культуру", - сказала она.

По словам археолога, российский проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры опубликован, его можно получить в ЮНЕСКО, и на его основе можно выполнить реставрацию Арки.

"Мы даже уже выбрали в карьере слой аналогичного камня на замену утраченным блокам. Не хочется верить, но могут найтись специалисты, которые захотят сделать физическую реставрацию. Мы рассчитывали, естественно, оставить это за собой", - добавила Соловьева.

В апреле прошло онлайн-совещание с сирийской стороной.

"Совещание прошло, для первого общения неплохо. Во всяком случае, мы обозначили свои позиции. Они сказали, что не возражают, чтобы реставрация осталась за нами, обещали прислать проект нового договора. Но мы до сих пор ждем", - сказала археолог.

"Дело в том, что арка Пальмиры - это символ Сирии. Тот, кто ее отреставрирует, останется в истории. А создателей проекта можно забыть. Но это наш проект, и мы хотим выполнить на его основе саму реставрацию", - сообщила директор ЦСА.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, это самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Ее разрушили в мае 2015 года боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, они составили план предстоящих работ. Ученые создали индивидуальный проект реставрации памятника, который включает обследование всех камней арки - около тысячи блоков. В проект входят акустические и геофизические исследования. Для реставрации памятника планируется сначала полностью его разобрать.

В августе 2024 года Соловьева сообщала, что петербургские археологи планируют приступить к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в ноябре-декабре 2024 года. Однако в декабре 2024 проект был поставлен "на паузу" из-за перемен в Сирии.