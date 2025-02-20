Апелляция подтвердила взыскание с Полонского 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд признал законным решение по иску предпринимателя Олега Дерипаски к бизнесмену Сергею Полонскому из-за интервью последнего в YouTube.

"Сегодня апелляционная инстанция отказала в жалобах Сергею Полонскому и Google LLC", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

С другим ответчиком по делу - "ЭрТиВиАй Продакшн" (RTVI) - заключено мировое соглашение.

В декабре 2023 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности сведения, распространенные в интервью Полонским и обязал бизнесмена выплатить Дерипаске 20 млн рублей компенсации морального и репутационного ущерба. Также была установлена судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда в части опубликования опровержения. По решению суда, Полонский и RTVI должны официально опровергнуть распространенную информацию.

20 февраля это решение суда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения, сказал Мельников.

Поводом для обращения в суд "стало размещенное в YouTube интервью Полонского от 10 декабря 2022 года, в котором он утверждает, что Дерипаска преступник и прочее", напомнил адвокат.

В иске Дерипаска оценил свой репутационный ущерб в размере 2 млрд рублей. К Google LLC и RTVI финансовых требований по иску заявлено не было, истец просил суд обязать их удалить ложную информацию.