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Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Росгвардия и служба безопасности Башни Федерация в Москве пресекли потасовку с участием бывшего девелопера Сергея Полонского, говорится в сообщении компании.

"Скандально известный Сергей Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в Башне Федерация, а также подрался с дольщиком "Кутузовской мили". Оперативные действия службы безопасности Башни Федерация и сотрудников Росгвардии в короткие сроки пресекли нарушение порядка", - сообщила журналистам пресс-служба Башни Федерация.

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В компании отметили, что в связи с инцидентом было написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Девелоперская компания Mirax Group, которая была основана Полонским, в течение нескольких лет была одним из знаковых московских застройщиков. В частности, девелопер возводил Башню Федерация в ММДЦ "Москва-Сити". После экономического кризиса 2008 года у компании начались финансовые проблемы.

Сам Полонский обвинялся в двух эпизодах крупного мошенничества, совершенных организованной группой. По версии следствия, с 2008 по 2009 год бизнесмен похитил более 2,6 млрд рублей у участников долевого строительства ЖК "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера".

Пресненский суд Москвы летом 2017 года приговорил его к пяти годам лишения свободы. При этом суд переквалифицировал обвинение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, и бизнесмена освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.

Сергей Полонский Москва

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