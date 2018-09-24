Недвижимость Полонского осталась под арестом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не снял обеспечительных мер с имущества бизнесмена Сергея Полонского, оставленного под арестом в рамках обеспечения гражданских исков потерпевших, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Полонский просил суд снять арест с его недвижимого имущества, так как по истечении года после оглашения приговора исков от потерпевших не поступало. "Исков от потерпевших, которые в настоящее время были приняты судами и сейчас находятся в производстве судов, нет. Поэтому мы считаем необоснованным нахождение имущества Полонского под арестом", - пояснил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Роман Котельников. Он также отметил, что "требования граждан по эпизоду с "Кутузовской милей" были разрешены в гражданском порядке".

12 июля Пресненский суд Москвы переквалифицировал обвинение Полонскому на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Позже апелляционная инстанция Мосгорсуда признала приговор законным и обоснованным, отклонив жалобу прокуратуры.