Поиск

Путин подтвердил договоренность с США возобновить работу дипведомств

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились возобновить работу дипломатических ведомств, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Первое, о чем бы хотел сказать, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств", - сказал он.

По его словам, препятствование работе дипмиссий "ни к чему хорошему не приводит".

"У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать одни уборщицы", - пояснил Путин.

18 февраля после переговоров в Госдепе сказали, что стороны договорились работать над нормализацией дипломатических отношений между двумя странами.

"Договоренности, каких мы достигли: первая, и, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная, – это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

19 февраля Лавров сказал в Госдуме, что в Эр-Рияде обсуждалось снятие искусственных препятствий, которые осложняют повседневное функционирование посольств и генконсульств, в том числе вопросы финансирования, "попытки ограничить передвижение, количество дипломатов, которых страна хочет направить, и срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями".

"Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решать с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей, среди этих вопросов есть и проблема собственности", - сказал министр.

Хроника 15 апреля 2021 года – 19 февраля 2025 годаДипломатическое противостояние
Владимир Путин МИД США Сергей Лавров Эр-Рияд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Глава Минцифры допустил введение запрета на спам-обзвоны уже летом

Глава Минцифры допустил введение запрета на спам-обзвоны уже летом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5881 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });