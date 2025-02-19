Путин подтвердил договоренность с США возобновить работу дипведомств

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились возобновить работу дипломатических ведомств, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Первое, о чем бы хотел сказать, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств", - сказал он.

По его словам, препятствование работе дипмиссий "ни к чему хорошему не приводит".

"У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать одни уборщицы", - пояснил Путин.

18 февраля после переговоров в Госдепе сказали, что стороны договорились работать над нормализацией дипломатических отношений между двумя странами.

"Договоренности, каких мы достигли: первая, и, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная, – это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

19 февраля Лавров сказал в Госдуме, что в Эр-Рияде обсуждалось снятие искусственных препятствий, которые осложняют повседневное функционирование посольств и генконсульств, в том числе вопросы финансирования, "попытки ограничить передвижение, количество дипломатов, которых страна хочет направить, и срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями".

"Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решать с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей, среди этих вопросов есть и проблема собственности", - сказал министр.