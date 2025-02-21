Уходившие из России с опционами инвесторы пока за выкупом активов не обращались

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ни один иностранный инвестор пока не обращался за реализацией права на обратный выкуп своих активов в России, для многих это право уже истекло, и им при желании вернуться на российский рынок надо будет обсуждать условия возврата с нуля, заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

"В каких-то, действительно, договорах продажи своих долей были заложены условия опционов. Но эти условия никто, свои решения, не обсуждал даже предварительно по возврату", - сказал он.

Мантуров напомнил, что сроки действия опционов были разными у тех, кто принимал решение о выходе из России до 2023 года, и после, когда президент России ограничил срок опционов одним годом.

"У тех, кто подписывал свои договоры в 2022 году и позаботился о своих условиях, наверное, такая возможность присутствует. Те, кто это делал после 2023 года, год - это было максимально, то есть все условия (по возвращению - ИФ) будут обсуждаться с нуля", - пояснил первый замглавы правительства.

Он повторил тезис о том, что Россия готова рассматривать возвращение иностранных компаний избирательно. "Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", - отметил Мантуров.