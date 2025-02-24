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Россия прекратит бои на Украине, когда переговоры дадут твердый результат

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия прекратит боевые действия на Украине только тогда, когда переговоры дадут устойчивый результат, заявил на пресс-конференции в Анкаре глава российского МИД Сергей Лавров.

"Выделяется позиция США, она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устраивает. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле", - сказал министр.

Он напомнил: "Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут твердый устойчивый результат, устраивающий Россию".

Лавров подчеркнул, что "реалии на земле должны учитываться".

"В соответствии с российской Конституцией этот выбор обрел международно-правовое состояние, международно-правовой статус. И уважение всех этих реалий, конечно, является обязательным. Как и является обязательным категорическое невступление Украины в НАТО, - об этом должна быть четкая железобетонная договоренность", - сказал российский министр.

"Мы на встрече в Эр-Рияде с американскими коллегами приветствовали тот факт, что президент Трамп публично и неоднократно называл линию на втаскивание Украины в НАТО ошибкой, говорил, что если бы он был президентом в эти годы, он никогда бы не позволил такой линии возобладать и тем самым не состоялось бы никакого кризиса, по его словам. Но то, что втягивание Украины в НАТО является одной из ключевых первопричин происходящего, в этом никаких сомнений нет", - заявил Лавров.

МИД США Сергей Лавров Стамбул Украина НАТО Эр-Рияд
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