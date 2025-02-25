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На Смоленской площади резолюцию СБ ООН по Украине назвали сдвигом в сторону мира

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве считают, что состоявшиеся в ООН дискуссии и голосования по украинскому кризису свидетельствуют об оформившемся в мировом сообществе запросе на мирное урегулирование конфликта, сообщает МИД России.

"В целом состоявшиеся на площадке ООН дискуссии и голосования наглядно показывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир. Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции. Налицо серьезные сдвиги в подходах стран мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта", - говорится в заявлении ведомства.

В ночь на вторник в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум проектам резолюций по Украине - от Евросоюза и от США.

СБ ООН принял предложенную США резолюцию по ситуации на Украине, которая не называет Россию агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины. Россия поддержала резолюцию.

Предложенные Россией и другими странами поправки были отклонены.

ООН СБ ООН США Украина МИД Генассамблея
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