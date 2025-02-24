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Постпред РФ при ООН призвал Генассамблею проголосовать за резолюцию США по Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Генассамблею ООН поддержать американскую резолюцию по украинскому конфликту, которая не называет РФ агрессором.

"Не дайте себя обмануть. Проголосуйте против украинского проекта, примите верное решение", - заявил он, выступая в ООН в понедельник.

Небензя заявил, что Россия внесла в американский проект правку "о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса". Он призвал страны-члены ООН поддержать поправку РФ и при этом проголосовать против всех поправок, предложенных европейскими странами.

Ранее США также призвали всех членов ГА, в том числе Украину и Россию, поддержать свой проект резолюции.

На ГА ООН, как ожидается, проголосуют и по другому проекту резолюции, подготовленному Украиной.

Василий Небензя ООН США Украина
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