Путин заявил, что основой для диалога по Украине стали победы российских военных

Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ежедневные победы российских военных на поле боя создали условия для начала диалога о решении украинского и других международных кризисов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте - это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ в четверг.

Кроме того, президент РФ выступил за создание неделимой системы европейской безопасности на долгосрочной основе, "которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов". "Безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счёт, не за счёт России", - подчеркнул глава государства.

