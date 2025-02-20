Орбиту МКС подняли на 3,4 км

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-28" скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в ночь на четверг.

"В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 км и составила 419 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двигатели "Прогресса МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 04:30 по Москве и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, проработали 1341,2 секунды, выдав импульс величиной 1,95 м/с.

Орбита МКС была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27" и приземления "Союза МС-26", запланированных в апреле 2025 года, сообщили в "Роскосмосе".