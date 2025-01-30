Астронавты провели многочасовые наружные работы на МКС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты после многочасового выхода в открытый космос вернулись на борт Международной космической станции, сообщило NASA.

Командир станции Суни Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор начали свой выход в космический вакуум из шлюза Quest американского сегмента станции в 07:43 утра по Восточному времени США (в 15:43 по Москве). Он продлился около пяти с половиной часов. За это время астронавты демонтировали узел радиоантенны и провели поиск микробов на корпусе станции.

16 января эти астронавты уже совершили многочасовой выход в открытый космос с борта МКС для обслуживания астрофизического оборудования.

На МКС в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.