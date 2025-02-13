Поиск

За три года число обращений к омбудсмену Москальковой выросло в 2,5 раза

За 2024 год Москалькова отчитается в Госдуме 26 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - За последние три года число обращений к уполномоченному по правам человека в России выросло в 2,5 раза, более половины из них касаются участников СВО или их семей, заявила председатель комитета по развитию гражданского общества Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя доклад омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Мы видим значительный рост обращений к уполномоченному. За три года в 2,5 раза. Сегодня это свыше 126 тысяч. Больше половины - 64 тысячи обращений - касались участников СВО или членов семей. Розыск пропавших и пленных, невыплаты за смерть, ранение, боевых, проблемы семей участников специальной военной операции", - сказала Тимофеева журналистам.

По ее словам, "важный блок доклада - предложения команды Татьяны Москальковой: провести парламентские слушания по закону "Об уполномоченном в Российской Федерации", заслушать спецдоклад о нарушении прав инвалидов, ускорить принятие ряда законов, находящихся в Госдуме".

Вместе с тем "депутатскому корпусу важно, чтобы сам институт качественно работал", отметила Тимофеева.

"Мы смотрим хватает ли сотрудников, есть ли проблемы с запуском единой информационной системы ФГИС УПЧ, она должна объединить все регионы, важно, чтобы помощники были у уполномоченных в регионах. 33 региональных уполномоченных не имеют собственные аппараты. Все это ляжет в "дорожную карту" совместной работы", - сказала председатель комитета.

Доклад за 2024 год Москалькова представит на заседании Госдумы 26 февраля. Уже в течение трех недель основные направления работы уполномоченного по правам человека в стране обсуждаются в профильных комитетах: по гражданскому обществу и по контролю, во фракциях, добавила Тимофеева.

Она сообщила, что поступивший в палату парламента доклад Москальковой - "масштабный документ в несколько сотен страниц, в котором не только отчет и цифры, но главное - предложения и рекомендации уполномоченного по проблемным вопросам".

Госдума Ольга Тимофеева Татьяна Москалькова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект об усилении контроля Минюста за нотариусами опубликован для обсуждения

Два сотрудника "Уралкалия" погибли из-за ЧП в шахте в Пермском крае

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Экс-сотрудник кадастровой службы в Биробиджане получил 14 лет колонии за шпионаж

За ночь сбито 83 БПЛА над девятью российскими регионами

Российский рынок акций заметно растет на новостях о разговоре Путина и Трампа

Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Обобщение

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Минпромторг сверит объемы производства в реестре российских промтоваров и объемы их закупок

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5845 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });