За три года число обращений к омбудсмену Москальковой выросло в 2,5 раза

За 2024 год Москалькова отчитается в Госдуме 26 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - За последние три года число обращений к уполномоченному по правам человека в России выросло в 2,5 раза, более половины из них касаются участников СВО или их семей, заявила председатель комитета по развитию гражданского общества Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя доклад омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Мы видим значительный рост обращений к уполномоченному. За три года в 2,5 раза. Сегодня это свыше 126 тысяч. Больше половины - 64 тысячи обращений - касались участников СВО или членов семей. Розыск пропавших и пленных, невыплаты за смерть, ранение, боевых, проблемы семей участников специальной военной операции", - сказала Тимофеева журналистам.

По ее словам, "важный блок доклада - предложения команды Татьяны Москальковой: провести парламентские слушания по закону "Об уполномоченном в Российской Федерации", заслушать спецдоклад о нарушении прав инвалидов, ускорить принятие ряда законов, находящихся в Госдуме".

Вместе с тем "депутатскому корпусу важно, чтобы сам институт качественно работал", отметила Тимофеева.

"Мы смотрим хватает ли сотрудников, есть ли проблемы с запуском единой информационной системы ФГИС УПЧ, она должна объединить все регионы, важно, чтобы помощники были у уполномоченных в регионах. 33 региональных уполномоченных не имеют собственные аппараты. Все это ляжет в "дорожную карту" совместной работы", - сказала председатель комитета.

Доклад за 2024 год Москалькова представит на заседании Госдумы 26 февраля. Уже в течение трех недель основные направления работы уполномоченного по правам человека в стране обсуждаются в профильных комитетах: по гражданскому обществу и по контролю, во фракциях, добавила Тимофеева.

Она сообщила, что поступивший в палату парламента доклад Москальковой - "масштабный документ в несколько сотен страниц, в котором не только отчет и цифры, но главное - предложения и рекомендации уполномоченного по проблемным вопросам".