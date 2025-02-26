Поиск

ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Поступление администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в бюджетную систему России в 2024 году выросло на 20,3%, до 56,3 трлн рублей. В абсолютном выражении рост составил 9,5 трлн рублей, сообщили "Интерфаксу" в ФНС.

Глава службы Даниил Егоров в марте 2024 года прогнозировал рост поступлений налогов в бюджетную систему по итогам года на уровне 12%, или 5,7 трлн рублей, до 52,5 трлн рублей.

Поступление налогов в консолидированный бюджет России в 2024 году выросло на 20,1%, или 7,3 трлн рублей, и составило 43,5 трлн рублей. В том числе, в федеральный бюджет поступило 24,8 трлн рублей налогов, на 26,1%, или 5,1 трлн рублей, больше, чем годом ранее; в консолидированные бюджеты регионов - 18,7 трлн рублей (рост на 13,1%, или на 2,2 трлн рублей).

Без учета нефтегазовых доходов (от уплаты налогов и таможенных сборов за экспорт нефти, газа и продуктов из углеводородного сырья) доходы бюджетной системы, администрируемые ФНС, составили 32,8 трлн рублей, что на 15,8%, или на 4,5 трлн рублей, больше, чем в предыдущем году.

Поступление НДПИ в консолидированный бюджет в 2024 году выросло на 27,9%, или 2,7 трлн рублей, до 12,6 трлн рублей, налога на прибыль - на 1,6%, или 100 млрд рублей, до 8,1 трлн рублей. Темп прироста по НДС составил 21,6%, или 1,6 трлн рублей (всего 8,7 трлн рублей). Поступления НДФЛ увеличились на 28,1%, или на 1,8 трлн рублей - до 8,4 трлн рублей.

Поступление акцизов по товарам (продукции), производимым на территории России, в консолидированный бюджет составило минус 1,1 трлн рублей (в 2023 году было минус 700 млрд рублей), в том числе в федеральный бюджет - минус 2,4 трлн рублей (в 2023 году - минус 1,9 трлн рублей), что обусловлено ростом возмещения акциза на нефтяное сырье в результате роста цены на нефть в декабре 2023 года - ноябре 2024 года на 10%, а также роста курса доллара к предыдущему году на 10,3%, пояснили в ФНС.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2024 году составили 12,8 трлн рублей, что на 20,9%, или на 2,2 трлн рублей больше, чем в 2023 году.

ФНС Даниил Егоров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Закон об ограничении случаев заключения под стражу одобрен Советом Федерации

Кабмин рассмотрит возрастные ограничения для электросамокатчиков

Кабмин рассмотрит возрастные ограничения для электросамокатчиков

Вологодский вице-губернатор Алексеев задержан по подозрению в вымогательстве взятки

Иркутский губернатор сообщил о переносе "серых" криптоферм в гаражные кооперативы

Иркутский губернатор сообщил о переносе "серых" криптоферм в гаражные кооперативы

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей назначен на 18 марта

Суд запретил шести экс-руководителям банка "Миллениум" выезжать из РФ

Власти Кузбасса усомнились в заходе китайских инвесторов на шахту "Инская"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5911 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });