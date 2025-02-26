ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Поступление администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в бюджетную систему России в 2024 году выросло на 20,3%, до 56,3 трлн рублей. В абсолютном выражении рост составил 9,5 трлн рублей, сообщили "Интерфаксу" в ФНС.

Глава службы Даниил Егоров в марте 2024 года прогнозировал рост поступлений налогов в бюджетную систему по итогам года на уровне 12%, или 5,7 трлн рублей, до 52,5 трлн рублей.

Поступление налогов в консолидированный бюджет России в 2024 году выросло на 20,1%, или 7,3 трлн рублей, и составило 43,5 трлн рублей. В том числе, в федеральный бюджет поступило 24,8 трлн рублей налогов, на 26,1%, или 5,1 трлн рублей, больше, чем годом ранее; в консолидированные бюджеты регионов - 18,7 трлн рублей (рост на 13,1%, или на 2,2 трлн рублей).

Без учета нефтегазовых доходов (от уплаты налогов и таможенных сборов за экспорт нефти, газа и продуктов из углеводородного сырья) доходы бюджетной системы, администрируемые ФНС, составили 32,8 трлн рублей, что на 15,8%, или на 4,5 трлн рублей, больше, чем в предыдущем году.

Поступление НДПИ в консолидированный бюджет в 2024 году выросло на 27,9%, или 2,7 трлн рублей, до 12,6 трлн рублей, налога на прибыль - на 1,6%, или 100 млрд рублей, до 8,1 трлн рублей. Темп прироста по НДС составил 21,6%, или 1,6 трлн рублей (всего 8,7 трлн рублей). Поступления НДФЛ увеличились на 28,1%, или на 1,8 трлн рублей - до 8,4 трлн рублей.

Поступление акцизов по товарам (продукции), производимым на территории России, в консолидированный бюджет составило минус 1,1 трлн рублей (в 2023 году было минус 700 млрд рублей), в том числе в федеральный бюджет - минус 2,4 трлн рублей (в 2023 году - минус 1,9 трлн рублей), что обусловлено ростом возмещения акциза на нефтяное сырье в результате роста цены на нефть в декабре 2023 года - ноябре 2024 года на 10%, а также роста курса доллара к предыдущему году на 10,3%, пояснили в ФНС.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2024 году составили 12,8 трлн рублей, что на 20,9%, или на 2,2 трлн рублей больше, чем в 2023 году.