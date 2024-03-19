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ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поступление налогов в бюджетную систему РФ вырастет в 2024 году на 12%, или на 5,7 трлн рублей, до 52,5 трлн рублей. Такую оценку привел глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии ведомства во вторник.

Поступления в консолидированный бюджет ожидаются на уровне 40,4 трлн рублей (рост на 11%, или на 4,2 трлн рублей), в федеральный бюджет - 23,6 трлн рублей (рост на 20%, или на 4 трлн рублей), в консолидированные бюджеты регионов - 16,8 трлн рублей (+1%), говорится в материалах к коллегии.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета, по прогнозам ФНС, вырастут на 6%, до 12,5 трлн рублей. Поступление налога на прибыль ожидается в размере 1,94 трлн рублей (+1%), НДС - 7,7 трлн рублей (+0,7%).

Поступление страховых взносов ожидается в размере 12,1 трлн рублей, что на 14% выше поступлений прошлого года.

ФНС Даниил Егоров
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