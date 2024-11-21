ФНС ожидает роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2024 г. на 18,9%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре составили 46 трлн рублей, что на 8,1 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной налоговой службы (ФНС) ко встрече президента РФ Владимира Путина с главой ведомства Даниилом Егоровым.

Всего до конца 2024 года общий объем налоговых поступлений в бюджет ожидается на уровне 55,6 трлн рублей с приростом 18,9%.

В федеральный бюджет за 10 месяцев поступило налогов на сумму 20,2 трлн рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 4,6 трлн рублей. При этом ненефтегазовые налоговые доходы составили 11 трлн рублей, увеличившись на 21% к прошлому году. Поступление НДС выросло на 1,3 трлн рублей, или на 22,1%, страховые взносы - на 2 трлн рублей, или на 23,3%.

"У нас очень неплохо ведет себя НДФЛ, это строится, как все мы понимаем, из доходов граждан. У нас там рост 22%. При этом налог на добавленную стоимость также 22%, и рост розничной торговли 22%. Так совпало. Они все касаются одного и того же, потому что доходы - это потребление, а НДС это налог на потребление", - сказал на встрече глава ФНС.

Также он отметил рост доли онлайн-торговли в общем объеме розницы крупнейших ритейлеров. Если в 2019 году она составляла 6% выручки, то в 2024 году - 42%. "Выручка (от онлайн-торговли - ИФ) растет просто кратно, то есть на наших глазах абсолютно меняется рынок. Мне кажется, что еще очень важно, что на этих так называемых маркетплейсах больше 60% - это малый бизнес. То есть они, по сути, стали такой инфраструктурой по доступу к спросу для малого бизнеса", - отметил Егоров.

Он напомнил, что с 2025 года у всех регионов появится возможность вводить упрощенную автоматизированную налоговую систему (автоУСН), ранее такой режим могли использовать только четыре экспериментальных субъекта. "Это такая система, где теперь не налогоплательщики заполняют декларации, а мы заполняем за них декларации. Мы собираем все данные банковской системы, все онлайн-данные кассовых машин, обрабатываем их и предоставляем налогоплательщикам, по сути, предзаполненную декларацию. Они нас могут поправить или согласиться с нашими данными", - пояснил он. По словам главы ФНС, "уже все отточено, там практически никаких изменений плательщики не вносят, что говорит о том, что у нас консистентные данные".

Также Егоров отметил, что с введением единого налогового счета в прошлом году количество налоговых должников сократилось вдвое. "То есть миллионы людей больше нам не должны, потому что то были долги по разным ячеечкам бюджетной системы, теперь мы сами все разносим. Половина - прямо в два раза, это практически 20 с лишним миллионов плательщиков больше не должники. Более того, это значит, что раз они не должники, мы не выносим обеспечительные меры, мы не приостанавливаем операции по счетам, а это очень чувствительные меры для людей и компаний. Мы не идем в суд. У нас за год сократилось количество документов, которые мы передаем в суд практически на 3 миллиона", - отметил он.