Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ в I полугодии 2024 года выросли на 31% - до 26,9 трлн рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Если говорить о в целом поступлении (налогов - ИФ) в бюджетную систему, то это практически 27 трлн рублей, если быть точным - 26,9 трлн рублей. Рост у нас 31%, в абсолютных цифрах это 6,4 трлн рублей", - сказал Егоров.

Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет выросли на 28,4%, или на 4,6 трлн рублей, добавил глава ФНС.

"У нас, конечно, очень неплохо себя чувствуют нефтегазовые доходы, которые собственно сказываются на том, какие поступления мы видим по федеральному бюджету. Там рост 43,4%, плюс 3,7 трлн рублей", - отметил он. По его словам, рост консолидированных бюджетов субъектов РФ составил 11,7%.

Поступления НДФЛ выросли на 34%, НДС - на 23%.

"Данные за полугодие показывают достаточно хорошие тенденции в экономике... По концу года мы также прогнозируем выполнение бюджета, никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем", - заявил Егоров.