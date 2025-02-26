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Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дискуссии об отмене ЕГЭ надо прекращать, но необходимо совершенствовать этот экзамен, чтобы он не был "угадайкой", считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается Единого государственного экзамена, коллеги, мне кажется, что надо заканчивать эту дискуссию. Если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим. Все критикуют, но никто ничего не предлагает", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду, комментируя реплику сенатора Людмилы Нарусовой, поднявшей тему возможности отказа от ЕГЭ.

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Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что этот формат экзамена требует доработки. "Другое дело, что надо усовершенствовать ЕГЭ с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе, чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем", - отметила она.

Кроме того, по мнению спикера Совфеда, как и любой экзамен, ЕГЭ - это лотерея, где многое может зависеть, например, от избыточного волнения ребенка. Между тем аттестат, по ее словам, - это оценка знаний ребенка за 11 лет.

"Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вузы", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко ЕГЭ
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