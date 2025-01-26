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Володин предложил обсудить учет среднего балла при поступлении в вузы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Учащиеся, добросовестно изучающие всю школьную программу, а не только предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, должны поощряться, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Действующая система выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным. Зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но есть те, кто добросовестно изучает всю школьную программу. Это необходимо не только поддерживать, но и поощрять", - написал Володин в своем телеграм-канале.

В связи с этим он запустил опрос среди подписчиков телеграм-канала: "правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы?".

Дискуссия на тему оценки знаний выпускников стала особенно актуальной в последнее время в связи с внесением в Думу законопроекта об изменении правил проведения аттестации в 9-х классах.

"В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА)", - сообщил Володин.

Он пояснил, что проектом закона предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике.

"Пилотный проект коснется 5 регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия - Алания.

Вячеслав Володин Госдума
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