Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен в России в ближайшие годы отменен не будет, а все изменения в экзаменационной сфере анонсируются за несколько лет.

"Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться", - сказал Музаев, слова которого привели журналистам в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник.

"Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", - добавил глава ведомства.

Он обратил внимание на то, что перспективы развития Государственной итоговой аттестации (ГИА) детально рассматриваются в рамках формируемой Стратегии развития образования.

Предложения по ГИА обсуждались в августе 2024 года в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации, напомнил Музаев.

По его словам, все предложения были зафиксированы. Рособрнадзор определил направления для дальнейшей работы. "Предложения различных спикеров мы фиксируем и будем включать их в обсуждения в рамках формирования Стратегии развития образования", - сказал Музаев.