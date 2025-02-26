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Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Изменения внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". До принятия закона предусматривалось, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

Продлить программу еще на пять лет - по 31 декабря 2030 года - ранее предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, его размер составил 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.

Совет Федерации Владимир Путин
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