Дума приняла закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и затем в третьем чтении закон о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Изменения внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". До принятия закона предусматривалось, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

"Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - по 31 декабря 2030 года - предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал", - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "поддержка семей с детьми, будущих родителей - приоритет в работе депутатов". "Важно, что с 1 февраля размер материнского капитала был вновь проиндексирован: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей", - напомнил председатель Госдумы.