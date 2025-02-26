Российские семьи получили свыше 434 млрд руб. выплат по маткапиталу в 2024 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Социальный фонд России одобрил 1,6 млн заявлений на распоряжение материнским капиталом в прошедшем году и перечислил по ним более 434 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте фонда в среду.

По предварительным данным, подведенным в Социальном фонде, основные направления использования средств маткапитала не претерпели существенных изменений за прошлый год, наибольшая часть распоряжений, как и раньше, была связана с улучшением жилищных условий.

Согласно сообщению, Соцфонд в 2024 году удовлетворил свыше 558 тыс. заявлений семей на покупку или строительство жилья и другие цели. Всего по этим распоряжениям было перечислено 344,8 млрд рублей. Из них 267,8 млрд (около 78%) пошло на оплату ипотеки и займов. Остальные средства (почти 77 млрд) семьи использовали для прямой покупки жилья без привлечения кредита, а также на реконструкцию и строительство либо компенсацию соответствующих расходов.

Вторым по популярности направлением программы в прошлом году стали ежемесячные выплаты из материнского капитала. Согласно действующим правилам, такие средства положены семьям с небольшим доходом, который не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Соцфонд одобрил ежемесячную выплату почти по 600 тыс. обращений родителей, которым в общей сложности было перечислено 57,5 млрд рублей.

"Свыше 141 тыс. семей воспользовались новой возможностью, введенной в сентябре прошлого года, по получению неизрасходованного остатка материнского капитала. (...) Выплаты по этому направлению составили почти 550 млн рублей", - добавили в Соцфонде.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Изначально финансовую помощь государства могли получить родители двух детей, впоследствии выдачу сертификата распространили и на первенцев.