Поиск

Российские семьи получили свыше 434 млрд руб. выплат по маткапиталу в 2024 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Социальный фонд России одобрил 1,6 млн заявлений на распоряжение материнским капиталом в прошедшем году и перечислил по ним более 434 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте фонда в среду.

По предварительным данным, подведенным в Социальном фонде, основные направления использования средств маткапитала не претерпели существенных изменений за прошлый год, наибольшая часть распоряжений, как и раньше, была связана с улучшением жилищных условий.

Согласно сообщению, Соцфонд в 2024 году удовлетворил свыше 558 тыс. заявлений семей на покупку или строительство жилья и другие цели. Всего по этим распоряжениям было перечислено 344,8 млрд рублей. Из них 267,8 млрд (около 78%) пошло на оплату ипотеки и займов. Остальные средства (почти 77 млрд) семьи использовали для прямой покупки жилья без привлечения кредита, а также на реконструкцию и строительство либо компенсацию соответствующих расходов.

Вторым по популярности направлением программы в прошлом году стали ежемесячные выплаты из материнского капитала. Согласно действующим правилам, такие средства положены семьям с небольшим доходом, который не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Соцфонд одобрил ежемесячную выплату почти по 600 тыс. обращений родителей, которым в общей сложности было перечислено 57,5 млрд рублей.

"Свыше 141 тыс. семей воспользовались новой возможностью, введенной в сентябре прошлого года, по получению неизрасходованного остатка материнского капитала. (...) Выплаты по этому направлению составили почти 550 млн рублей", - добавили в Соцфонде.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Изначально финансовую помощь государства могли получить родители двух детей, впоследствии выдачу сертификата распространили и на первенцев.

Социальный фонд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Законопроект об обязанности жильца пускать в дом газовщика прошел I чтение

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль Погребки и Орловку в Курской области

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Закон об ограничении случаев заключения под стражу одобрен Советом Федерации

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });