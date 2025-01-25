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Путин поручил создать работодателям налоговые условия для увеличения корпоративного маткапитала

Путин поручил создать работодателям налоговые условия для увеличения корпоративного маткапитала
Фото: Ярослав Чингаев /Агентство "Москва"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать налоговые условия для увеличения работодателями размеров корпоративного материнского капитала.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, правительству поручено обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих "увеличение до 1 млн. рублей на каждого ребенка не облагаемых налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм единовременных выплат, осуществляемых работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении ребенка, установлении опеки над ребенком в течение первого года после рождения, установления опеки, а также возможность включения соответствующих расходов работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций".

Кроме того, поручено обеспечить снятие ограничения, касающегося максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установление коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода в отношении периода ухода одного из родителей за пятым и каждым последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет.

Срок исполнения поручения - 15 апреля 2025 года.

Также Путин поручил принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50 процентов от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ.

Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 г.

Согласно сообщению, правительству совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Семья" президент поручил проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского капитала, в том числе об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Срок исполнения поручения - 1 декабря 2025 года.

Владимир Путин
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