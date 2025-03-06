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Wildberries доплатил $4 млн налогов в Узбекистане по итогам проверки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries по итогам налогового аудита доплатил в бюджет Узбекистана 51,2 млрд сумов (около $4 млн), сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета (ГНК) страны.

По данным ГНК, деятельность маркетплейса Wildberries (ООО "РВБ", резидент Российской Федерации), представленного в Узбекистане через юридическое лицо ООО "WB Int Export", не полностью соответствует некоторым требованиям налогового законодательства.

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"В организации был проведен налоговый аудит, по результатам которого за 2022-2024 годы в бюджет были уплачены дополнительные налоговые платежи в размере 51,2 млрд сумов, из них НДС - 42,8 млрд сумов ($3,3 млн)", - говорится в сообщении.

"Налоговый комитет придерживается единого и объективного подхода ко всем налогоплательщикам, обеспечивая равные условия для исполнения налоговых обязательств", - добавляет пресс-служба.

В соответствии с постановлением правительства страны от 26 декабря 2024 года, операторами электронных торговых платформ могут быть только юридические лица - резиденты Узбекистана.

В прошлом году Wildberries объединился с оператором наружной рекламы Russ, на текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, а также в Китае.

Wildberries Узбекистан
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