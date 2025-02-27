В Белгородской области человек пострадал в результате атаки FPV-дронов
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области три населенных пункта были атакованы дронами, ранен один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина (...) Предварительно, в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы", - написал он в Telegram.
Село Коновалово в Волоконовском районе также было атаковано FPV-дроном. Там повреждены крыша и надворная постройка частного дома.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника повреждены три частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы.
Информация о последствиях уточняется.