Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника в городе Грайворон, есть погибший и пострадавший.

"В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.

"Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил губернатор.