Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника в городе Грайворон, есть погибший и пострадавший.
"В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.
Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.
"Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил губернатор.