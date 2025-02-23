Жители двух белгородских сел остались без света после атаки дронов ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - - Два населённых пункта подверглись атакам украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Гладков сообщил, что в селе Берёзовка Борисовского района в результате атаки беспилотников повреждены автомобиль и линия электропередачи. На девяти улицах временно отсутствует электроснабжение.

В селе Рождественка Грайворонского округа после атаки дрона повреждена линия электропередачи, в связи с чем жители села временно остаются без света.



