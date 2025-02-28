Бывший председатель Сибирского отделения РАН Асеев попросил снять с него судимость

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска начал рассматривать ходатайство академика РАН, бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева об отмене условного осуждения и снятии судимости, сообщает управление судебного департамента по региону.

"В своем ходатайстве Асеев А.Л. указал, что за время после вынесения приговора обязанности, установленные ему судом, выполнял, осознал допущенные им при совершении преступления ошибки, в связи с чем, считает возможным отменить ему условное осуждение со снятием судимости", - говорится в сообщении.

В начале 2024 года Асеев выплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом, однако коттедж, который по приговору суда он должен был вернуть государству, Асеев не освободил и проживает в нем до настоящего времени.

"Также академик заявил в заседании, что никакого мошенничества он не совершал, и что освобождать коттедж не желает", - информирует управление судебного департамента.

Рассмотрение ходатайства суд продолжит 3 апреля.

14 июня 2023 года Советский райсуд Новосибирска приговорил Асеева к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в мошенничестве. Коттедж в новосибирском Академгородке, приватизация которого вменялась в вину Асееву, возвращен в собственность государства.

Обвинение попросило суд признать Асеева виновным по ч.4 ст. 159 УК и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом 500 тысяч рублей, защита настаивала на оправдании академика.

По материалам дела, Асеев в 2009-2010 годах, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях - как представительской резиденции.

После проведения дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения. По информации следствия, в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Сам Асеев неоднократно заявлял о своей невиновности.

Он возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.

Также сообщалось, что после рассмотрения дела в апелляционной инстанции и вступления приговора в силу горсовет Новосибирска лишил Асеева звания "Почетный житель Новосибирска". В январе 2024 года он выплатил назначенный по приговору штраф.

Вышестоящими судебными инстанциями приговор оставлен без изменения.