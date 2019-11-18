Бывший управделами Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший управделами Сибирского отделения РАН Эдуард Скубневский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил агентству "Интерфаксу" информированный источник.

"Речь идет об Эдуарде Скубневском. Мера пресечения ему не избрана, он находится на свободе", - сказал он.

По информации источника, дело связано с приватизацией коттеджа в новосибирском Академгородке, предоставленного по договору соцнайма академику РАН Александру Асееву, председателю Сибирского отделения (СО) РАН в 2008 - 2017 гг., а затем приватизированного. В настоящее время коттедж оформлен на родственников Асеева.

По данным СМИ новосибирского Академгородка, в понедельник в зданиях СО РАН проходят обыски.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Скубневский занимал должность управделами СО РАН в 2008 - 2017 гг.