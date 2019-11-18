Поиск

Бывший управделами Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший управделами Сибирского отделения РАН Эдуард Скубневский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил агентству "Интерфаксу" информированный источник.

"Речь идет об Эдуарде Скубневском. Мера пресечения ему не избрана, он находится на свободе", - сказал он.

По информации источника, дело связано с приватизацией коттеджа в новосибирском Академгородке, предоставленного по договору соцнайма академику РАН Александру Асееву, председателю Сибирского отделения (СО) РАН в 2008 - 2017 гг., а затем приватизированного. В настоящее время коттедж оформлен на родственников Асеева.

По данным СМИ новосибирского Академгородка, в понедельник в зданиях СО РАН проходят обыски.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Скубневский занимал должность управделами СО РАН в 2008 - 2017 гг.

РАН Эдуард Скубневский

Новости

Индия внесла аванс за поставку российских С-400

В мэрии алтайского Бийска начались обыски

В мэрии алтайского Бийска начались обыски

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

Конфликт в Керченском проливе

Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября

Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября

В СКР заявили о расследовании 12 уголовных дел по строительству "Восточного"

Конфликт в Керченском проливе

Источник сообщил о буксировке украинских судов из Керчи

Источник сообщил о буксировке украинских судов из Керчи

В России не исключили создание боевого истребителя совместно с Турцией

Россиянам сказали не ждать прямых рейсов на курорты Египта на Новый год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');