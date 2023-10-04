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Суд оставил в силе приговор бывшему главе Сибирского отделения РАН Асееву

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд оставил в силе приговор бывшему председателю Сибирского отделения РАН, академику РАН Александру Асееву по делу о мошенничестве со служебным коттеджем, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Советского районного суда Новосибирска от 14 июня 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Асеева Александра Леонидовича - без удовлетворения", - огласила решение судья Галия Свинтицкая.

Асеев просил отменить приговор, утверждая, что он вынесен на основе предположений и что выводы суда не подтверждены доказательствами.

Академик также заявил о нарушении его конституционного права на защиту, поскольку соответствующие доводы судом "незаконно и необоснованно отвергнуты, либо просто оставлены без внимания".

Он также отметил, что, поскольку перед приватизацией коттеджа подарил квартиру государству, после приговора суда первой инстанции он и его семья остались без жилья.

14 июня Советский райсуд Новосибирска приговорил Асеева к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). Коттедж в новосибирском Академгородке, незаконная приватизация которого вменялась в вину академику, был возвращен в собственность государства.

Обвинение просило подсудимому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 500 тысяч рублей, защита настаивала на оправдании академика.

По версии следствия, Асеев в 2009-2010 годах, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях - как представительской резиденции.

После проведения дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения. По информации следствия, в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Асеев неоднократно заявлял о своей невиновности.

Александр Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах. Дело против него возбудили в 2020 году.

Новосибирск РАН СО РАН Галия Свинтицкая Александр Асеев
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