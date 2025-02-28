Поиск

Минфин ждет деклараций о прибыли за 2024 год для оценки потенциала выплат в РФ по Pillar 2

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин после получения деклараций "дочек" международных групп компаний, работающих в России, оценит их эффективную ставку по налогу на прибыль и вероятность уплаты налога с российской базы в иностранной юрисдикции, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее Минфин сообщал, что планирует к середине 2025 года проанализировать данные об уплате налогов транснациональными компаниями, имеющими российскую налоговую базу, с тем, чтобы определиться, есть ли необходимость донастраивать налоговое законодательство в связи с действием правил Pillar 2. Решение о том, нужна ли донастройка российского налогового законодательства и в каком виде, планируется принять к середине 2025 года. Если изменения потребуются, то они будут вводиться уже с 2026 года.

"Как вы знаете, первый раз срок уплаты 2024 год. Вот сейчас мы будем запрашивать информацию у компаний. После представления деклараций по налогу на прибыль в конце марта, думаю, в апреле сформируем соответствующий запрос", - сказал Сазанов.

Он отметил, что Минфин должен оценить эффективную налоговую ставку по налогу на прибыль у "дочек" международных групп компаний, которые работают в России. "Если их эффективная налоговая ставка ниже 15%, а их материнская компания находится в юрисдикции, которая ввела Pillar 2, то соответственно, с российской налоговой базы до 15% с высокой долей вероятности будет взят налог", - сказал он.

"Соответственно, мы хотим, чтобы нам подтвердили или опровергли нашу гипотезу, что с российской налоговой базы в иностранной юрисдикции будет взят налог по итогам 2024 года. Поэтому мы ждем, когда представят декларации. У нас есть перечень компаний, которые являются "дочками" иностранных групп компаний, и соответственно, будем по ним делать оценку эффективной налоговой ставки налога на прибыль", - пояснил замминистра.

Как ранее пояснял Сазанов, если Минфин увидит, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будут предприниматься контрмеры.

Реформа правил налогообложения международных групп компаний (МГК) была предложена ОЭСР, она включает два направления: перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших международных групп компаний в пользу стран-потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения их прибыли (Pillar 2). Предполагалось, что Pillar 2 начнет применяться государствами-участниками в 2023 году, но впоследствии сроки были перенесены на 2024 год. Россия принимала активное участие в обсуждении новых правил и их интеграции в национальное законодательство в 2021 году, в 2022 году планировалось подписание соглашения и принятие поправок в национальное законодательство. При этом Минфин рассчитывал, что введение глобального налога для международных групп компаний позволит России получать дополнительно десятки миллиардов рублей ежегодно. Однако с 2022 года тема ушла с повестки российских властей.

В рамках Pillar 2 налоговые администрации на локальном уровне получают возможность облагать прибыль консолидированной группы, когда компания инкорпорирована не только в стране, где находится материнская компания, но и по всей цепочке создания добавленной стоимости. "Если налоговая администрация материнской компании увидит, что где-то уровень налогового налогообложения оказался ниже 15% в результате применения инструментов налоговой оптимизации, то налоговая администрация материнской компании получит право взять этот налог и довести эффективную ставку налогообложения до 15%", - говорил ранее Сазанов.

Алексей Сазанов Минфин ОЭСР Pillar 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Тихона (Шевкунова)

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Трамп готов Путину "доверять, но проверять"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе348 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });