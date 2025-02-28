Минфин ждет деклараций о прибыли за 2024 год для оценки потенциала выплат в РФ по Pillar 2

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин после получения деклараций "дочек" международных групп компаний, работающих в России, оценит их эффективную ставку по налогу на прибыль и вероятность уплаты налога с российской базы в иностранной юрисдикции, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее Минфин сообщал, что планирует к середине 2025 года проанализировать данные об уплате налогов транснациональными компаниями, имеющими российскую налоговую базу, с тем, чтобы определиться, есть ли необходимость донастраивать налоговое законодательство в связи с действием правил Pillar 2. Решение о том, нужна ли донастройка российского налогового законодательства и в каком виде, планируется принять к середине 2025 года. Если изменения потребуются, то они будут вводиться уже с 2026 года.

"Как вы знаете, первый раз срок уплаты 2024 год. Вот сейчас мы будем запрашивать информацию у компаний. После представления деклараций по налогу на прибыль в конце марта, думаю, в апреле сформируем соответствующий запрос", - сказал Сазанов.

Он отметил, что Минфин должен оценить эффективную налоговую ставку по налогу на прибыль у "дочек" международных групп компаний, которые работают в России. "Если их эффективная налоговая ставка ниже 15%, а их материнская компания находится в юрисдикции, которая ввела Pillar 2, то соответственно, с российской налоговой базы до 15% с высокой долей вероятности будет взят налог", - сказал он.

"Соответственно, мы хотим, чтобы нам подтвердили или опровергли нашу гипотезу, что с российской налоговой базы в иностранной юрисдикции будет взят налог по итогам 2024 года. Поэтому мы ждем, когда представят декларации. У нас есть перечень компаний, которые являются "дочками" иностранных групп компаний, и соответственно, будем по ним делать оценку эффективной налоговой ставки налога на прибыль", - пояснил замминистра.

Как ранее пояснял Сазанов, если Минфин увидит, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будут предприниматься контрмеры.

Реформа правил налогообложения международных групп компаний (МГК) была предложена ОЭСР, она включает два направления: перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших международных групп компаний в пользу стран-потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения их прибыли (Pillar 2). Предполагалось, что Pillar 2 начнет применяться государствами-участниками в 2023 году, но впоследствии сроки были перенесены на 2024 год. Россия принимала активное участие в обсуждении новых правил и их интеграции в национальное законодательство в 2021 году, в 2022 году планировалось подписание соглашения и принятие поправок в национальное законодательство. При этом Минфин рассчитывал, что введение глобального налога для международных групп компаний позволит России получать дополнительно десятки миллиардов рублей ежегодно. Однако с 2022 года тема ушла с повестки российских властей.

В рамках Pillar 2 налоговые администрации на локальном уровне получают возможность облагать прибыль консолидированной группы, когда компания инкорпорирована не только в стране, где находится материнская компания, но и по всей цепочке создания добавленной стоимости. "Если налоговая администрация материнской компании увидит, что где-то уровень налогового налогообложения оказался ниже 15% в результате применения инструментов налоговой оптимизации, то налоговая администрация материнской компании получит право взять этот налог и довести эффективную ставку налогообложения до 15%", - говорил ранее Сазанов.