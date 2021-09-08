В Минфине оценили выгоду РФ от введения глобального корпоративного налога

Это позволит РФ получать дополнительно десятки миллиардов рублей ежегодно, полагают в ведомстве

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Введение глобального налога для международных групп компаний, разрабатываемого Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), позволит РФ получать дополнительно десятки миллиардов рублей ежегодно, считает замминистра финансов России Алексей Сазанов.

ОЭСР работает над изменениями международного налогообложения, которые предполагают новый подход к распределению прав на налогообложение доходов международных групп компаний между разными странами, где эти группы представлены, а также установку минимального налога такими компаниями.

"Когда Паскаль (Паскаль Сент-Аман, директор Центра по налоговой политике и администрированию ОЭСР - ИФ) презентует окончательные документы, мы более точно оценим. По нашим скромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей ежегодно, если повезет", - сказал Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме в среду.

"Pillar 1 - это, конечно, налоговая база, которая будет определяться на международной площадке, и каждая страна пропорционально тому уровню потребления, который у нее есть, тех товаров, работ и услуг, которые оказывают или предоставляют международные группы компаний, будет получать часть своей налоговой базы. РФ, безусловно, выиграет от этого, потому что у нас достаточно большое внутреннее потребление, достаточно большой импорт, и, конечно, от применения такого механизма, как Pillar 1, РФ выиграет", - отметил замминистра.

"Прорыв в сфере налогообложения"

Он сообщил, что РФ, безусловно, поддерживает эту инициативу. "В принципе, если говорить о Pillar 1, на наш взгляд, это в сфере налогообложения прорыв, сравнимый с полетом человека в космос, потому что это первая налоговая база, которая будет определяться на наднациональном уровне на международной площадке, и таких претендентов в истории налогообложения не было. Конечно, РФ старается по возможности оказать содействие в разработке этого механизма", - пояснил он.

Появление Pillar 1, отметил замминистра, связано с тем, что за последние несколько десятилетий появился ряд очень крупных международных групп компаний, которые обладают большим финансовыми и человеческими ресурсами и которые применяют "абсолютно прогрессивные инструменты оптимизации налогообложения". Налоговые администрации стран, по словам Сазанова, в одиночку уже не могли бороться с теми инструментами, которые применялись против них.

"Потому что если налоговая администрация в одной стране пыталась закручивать гайки, то, естественно, международная группа компаний могла просто перевести бизнес в другую юрисдикцию. И этот риск всегда служил противовесом тех мер налогового администрирования, которое каждая из стран могла имплементировать на своем уровне. Когда мы переходим на международный уровень, когда это объединение стран, объединение налоговых организаций, то, безусловно, ответ тем инструментам налоговой оптимизации, которую применяют МГК, может уже быть пропорциональным", - отметил Сазанов.

"В истории налогообложения такого не было"

Pillar 2, по его словам, это тоже своего рода прорыв, потому что впервые налоговые администрации на локальном уровне получат возможность облагать прибыль консолидированной группы, когда компания инкорпорирована не только в стране, где находится материнская компания, но и по всей цепочке создания добавленной стоимости. "Если налоговая администрация материнской компании увидит, что где-то уровень налогового налогообложения оказался ниже 15% в результате применения инструментов налоговой оптимизации, то налоговая администрация материнской компании получит право взять этот налог и довести эффективную ставку налогообложения до 15%. В истории налогообложения такого не было", - сказал он.

"Я знаю, что Паскаль стоит у истоков и он один из людей, который придумал и Pillar 1 и Pillar 2, конечно, это гениально. Поэтому, Паскаль, мы вас очень уважаем, и спасибо вам за возможность получить доступ к прибыли международных групп компаний. Мы очень признательны", - отметил он.

Замминистра также пояснил, что в рамках Pillar 1 будет заключаться наднациональное международное соглашение, которое будет разработано на площадке ОЭСР. "И те страны, которые захотят в нем участвовать, изучив его детально, просто присоединятся, и это будет такая международная конвенция", - сказал Сазанов.

По его словам, "в отношении Pillar 2 будут разработаны модельные изменения в налоговое законодательство каждой из стран", которые захотят внедрить эту схему, и на основании этих изменений "каждая страна возьмет на себя обязательство (я сейчас говорю о минимальной ставке налога) внедрить в свое законодательство в минимальные сроки модельные налоговые правила, которые будут разработаны на площадке ОЭСР"

"Вторая часть Pillar 2, которая касается минимальной ставки налогового источника, здесь будут разработаны модельные изменения в стандарт по двусторонним соглашениям об избежании (двойного - ИФ) налогообложения, и на основании этого стандарта, который будет предполагать минимальный уровень налогового источника в отношении пассивных доходов, каждая из стран в рамках двусторонних соглашений будет вносить эти изменения в свои double tax treaties", - пояснил Сазанов.

"Соответственно, мы надеемся, что коллеги из ОЭСР помогут нам во внедрении в свои double tax treaties этих изменений, что будет вестись какой-то "черный список" не сотрудничающих юрисдикций, которые откажутся вносить изменения. Потому что без, так назовем, "палки" со стороны международного сообщества понудить страны, особенно низконалоговые юрисдикции, вносить соответствующие изменения в двусторонние соглашения об избежании (двойного - ИФ) налогообложения будет достаточно сложно", - заключил он.