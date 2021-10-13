Меры по реформе налогообложения транснациональных компаний вступят в силу с 2023 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Соглашение о налогообложении транснациональных компаний планируется подписать в 2022 году, с 2023 года весь пакет мер по реформированию этого налогообложения должен вступить в силу, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюро правления РСПП.

"Мы сейчас активно ведём переговоры по новому пакету мер по обложению международных групп компаний. Речь идёт о площадке 20-ки, министров финансов "двадцатки", и о площадке ОЭСРовской. Действительно, в настоящее время процесс находится в активной стадии проработки, планируется, что в 2022 году, в следующем году, мы должны подписать соответствующее соглашение, принять национальное законодательство. Начиная с 2023 года пакет по реформе международных групп компаний должен вступить в силу", - сказал он.

"Речь идёт о том, чтобы было понятно, где компания получает прибыль и как налогооблагать те компании, которые являются транснациональными", - пояснил глава Минфина.

Он отметил, что ряд стран уже начали вводить локальные решения в области налогообложения таких групп компаний, в первую очередь это затронуло цифровые компании. "Но это все не носило системный характер", - добавил Силуанов. По его словам, в среду на заседании членов правления бюро РСПП, которое впервые за полтора года проходит в очном формате, планируется обсудить с бизнесом нюансы налоговых изменений в этой сфере.

Глава РСПП Александр Шохин, открывая заседание, отметил, что другие вопросы налоговой политики в отношении бизнеса, в частности, касающиеся дополнительного налогообложения майнинга, на сегодняшней встрече обсуждать не планируется. "Мы договаривались о том, что мы не будем обсуждать все темы налоговой политики, не будем обсуждать пока документ "Основные направления налоговой, таможенно-тарифной политики...", который сейчас находится в Государственной думе. У нас там будут, хоть и достаточно сжатые, но возможности обсуждения на площадке комитетов Государственной думы, высказать свои предложения", - сказал он.

"У нас есть ряд ещё незавершенных вопросов, мы их сейчас выносить не будем, в частности, по завершению дискуссии по дополнительному налогообложению металлургических компаний. Думаю, здесь мы найдем более узкие рабочие площадки для завершения этих дискуссий", - отметил Шохин

Финансовая G20 в июле объявила о достижении договоренности по пакету реформ налогообложения прибыли международных групп компаний, в частности, введению глобального налога для них. Так, министры одобрили ключевые компоненты двух основных принципов, касающихся пересмотра правил определения экономической взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний. Окончательные формулировки этих договоренностей будут готовы к саммиту лидеров G20 в октябре 2021 года.

Позже замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что введение глобального налога для международных групп компаний позволит РФ получать дополнительно десятки миллиардов рублей ежегодно.

Он напомнил, что ОЭСР разрабатывает два механизма - Pillar 1 и Pillar 2. "Pillar 1 - это, конечно, налоговая база, которая будет определяться на международной площадке, и каждая страна пропорционально тому уровню потребления, который у неё есть, тех товаров, работ и услуг, которые оказывают или предоставляют международные группы компаний, будет получать часть своей налоговой базы. РФ, безусловно, выиграет от этого, потому что у нас достаточно большое внутреннее потребление, достаточностью большой импорт, и, конечно, от применения такого механизма, как Pillar 1, РФ выиграет", - отметил замминистра. Он сообщил, что РФ, безусловно, поддерживает эту инициативу.

В рамках Pillar 2 налоговые администрации на локальном уровне впервые получат возможность облагать прибыль консолидированной группы, когда компания инкорпорирована не только в стране, где находится материнская компания, но и по всей цепочке создания добавленной стоимости.

"Если налоговая администрация материнской компании увидит, что где-то уровень налогового налогообложения оказался ниже 15% в результате применения инструментов налоговой оптимизации, то налоговая администрация материнской компании получит право взять этот налог и довести эффективную ставку налогообложения до 15%", - пояснял Сазанов.

Он также отмечал, что в рамках Pillar 1 будет заключаться наднациональное международное соглашение, которое будет разработано на площадке ОЭСР, а в отношении Pillar 2 будут разработаны модельные изменения в налоговое законодательство каждой из стран, которые захотят внедрять Pillar 2 в свое налоговое законодательство. "Вторая часть Pillar 2, которая касается минимальной ставки налогового источника, здесь будут разработаны модельные изменения в стандарт по двусторонним соглашениям об избежании (двойного - ИФ) налогообложения, и на основании этого стандарта, который будет предполагать минимальный уровень налогового источника в отношении пассивных доходов, каждая из стран в рамках двусторонних соглашений будет вносить эти изменения в свои double tax treaties", - пояснил Сазанов.