Правительство РФ рассмотрит выделение средств из резервного фонда на поддержку автопрома

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда бюджетных ассигнований на обеспечение механизмов государственной поддержки спроса на автомобильную технику.

Как указано в сообщении правительства, проект распоряжения "направлен на минимизацию негативных последствий роста цен на автомобильную технику".

Объем дофинансирования в 2024 году программ поддержки спроса на автомобильном рынке РФ через льготные лизинг и автокредитование составит суммарно 18,4 млрд рублей, сообщил на прошлой неделе Минпромторг.

В том числе, на автокредиты будет дополнительно выделено 8,7 млрд рублей, на льготный лизинг - 9,7 млрд рублей.

Как сообщалось, по условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Программа льготного лизинга распространяется на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства.

С начала года эти программы были профинансированы на 26,3 млрд руб., при этом 17,3 млрд руб. было направлено на скидки по автокредитам и еще 9 млрд руб. - на скидки по программам льготного лизинга.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на ВЭФ-2024 говорил журналистам, что на 2025 год эти меры господдержки спроса в автопроме планируется профинансировать в объеме более 34 млрд руб. В частности, льготные кредиты - на 23 млрд руб., лизинг - на 11 млрд руб.