В России в январе продажи легковых автомобилей и LCV выросли на 10,7%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли в годовом выражении на 10,7%, до 96,4 тысячи штук, подсчитали в Минпромторге на основе данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

По данным министерства, в январе в стране было реализовано 102 514 единиц автотехники всех типов - на 7% больше, чем за январь 2024 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей продано 96,4 тысячи (+10,7%), в том числе легковых - 88 554 (+10,7%), LCV - 7846 штук (+11,2%). Продажи грузовиков упали на 29%, до 5317, автобусов - упали на 32%, до 797 штук.

Из общего числа проданных единиц автотехники внутри страны было произведено чуть больше половины - 52 847 штук, что на 28% больше, чем число реализованных на внутреннем рынке локально произведенных машин в январе 2024 года.

Новых электромобилей за январь продано 764 штуки (-53% г/г). Пятая часть из них была выпущена внутри страны.

Как сообщалось, с начала года был в очередной раз проиндексирован утильсбор на автомобили - на 10-20% по разным категориям. Размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - вырос с 556,2 тысячи рублей до 667,4 тысячи рублей.