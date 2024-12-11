Кабмин одобрил дофинансирование льготных автокредитов и лизинга в 2024 году

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило выделение в 2024 году из резервного фонда дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование механизмов государственной поддержки спроса на автомобильную технику.

"Сегодня дополнительно выделим свыше 18 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга, а всего в текущем году по этим направлениям - почти 45 млрд рублей", - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

"Рассчитываем, что такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников, и будет способствовать обновлению автопарка в стране и созданию качественных автомобилей", - отметил он.

Ранее Минпромторг сообщал, что объем дофинансирования в этом году программ поддержки спроса на автомобильном рынке РФ через льготные лизинг и автокредитование составит суммарно 18,4 млрд рублей. В том числе, на автокредиты будет дополнительно выделено 8,7 млрд рублей, на льготный лизинг - 9,7 млрд рублей.

По условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (при покупке электромобилей - 30%). Программа продолжает действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Программа льготного лизинга распространяется на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства.

С начала года эти программы были профинансированы на 26,3 млрд руб., при этом 17,3 млрд руб. было направлено на скидки по автокредитам и еще 9 млрд руб. - на скидки по программам льготного лизинга.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на ВЭФ-2024 говорил журналистам, что на 2025 год эти меры господдержки спроса в автопроме планируется профинансировать в объеме более 34 млрд руб. В частности, льготные кредиты - на 23 млрд руб., лизинг - на 11 млрд руб.