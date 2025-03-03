Кремль пригрозил судебными последствиями в случае передачи активов РФ Украине

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возможная передача замороженных российских активов Украине будет незаконной и будет иметь серьезные юридические последствия, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае, если будут попытки их реализации, эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал соответствующий призыв премьера Польши Дональда Туска.

"Мы видим все больше заявлений на этот счет. Ранее тоже такие намерения высказывались. В меньшинстве были трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее", - добавил Песков.