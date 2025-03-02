Британия и Украина подписали соглашение о кредите Киеву на $3 млрд

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Соглашение о представлении Великобританией кредита Украине на 2,26 млрд фунтов стерлингов ($2,85 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов пописано в Лондоне, сообщают СМИ.

"Соглашение является частью непоколебимой и постоянной поддержки Соединенным Королевством украинского народа", - заявила на церемонии подписания глава британского Минфина Рэйчел Ривз.

"Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь обеспечить территориальную целостность Украины", - отметила британский министр, добавив, что они также "укрепляют безопасность и будущее всей Европы".

В Лондоне пояснили, что кредит Украине будет предоставлен в рамках поддержки в размере $50 млрд, обещанных странами G7. Киев, как пишут СМИ, рассчитывает использовать эти средства для производства оружия на Украине.

Подписанию соглашения предшествовала встреча британского премьера Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Лондон из США после скандальной встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Стармер заверил Зеленского, что у него "есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству".

"Мы будем с вами, с Украиной, столько, сколько это может потребоваться", - подчеркнул премьер.

The Guardian сообщила, что в знак поддержки Украины Зеленского примет король Великобритании Карл III.

Состоявшаяся накануне встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского завершилась публичной словесной перепалкой. В результате не было пописано соглашение о добыче на Украине полезных ископаемых, по которому Вашингтон планирует вернуть выделенные Киеву средства.