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Минфин во II квартале может рассмотреть возможность новой закупки алмазов у "АЛРОСА"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минфин во втором квартале 2025 года, изучив состояние алмазного рынка, может рассмотреть возможность новой закупки алмазов у "АЛРОСА", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы заложили возможность того, что Гохран будет часть камней покупать", - напомнил он.

"На данном этапе мы наблюдаем за динамикой рынка. Действительно, она довольно слабая. Но в принципе, первый квартал [на алмазном рынке] редко бывает хороший. Мы увидим, насколько ситуация системно изменилась, с учетом сезонности, по итогам второго квартала. Тогда и примем решение", - сказал Моисеев.

Россия как участник мирового рынка алмазов готова использовать для восстановления алмазной отрасли ресурсы Гохрана, придерживаясь при этом традиционного принципа "price-over-volume", говорил в ноябре Моисеев. Этот подход предполагает ограничение предложения ради поддержки цен.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд).

В марте 2024 года Минфин сообщил о соглашении с "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, о выкупе части произведенного сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. Еще одна сделка, как сообщала компания, могла состояться до конца 2024 года.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти 9 месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году - на $250 млн.

АЛРОСА Гохран Минфин Алексей Моисеев
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