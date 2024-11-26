Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Гохран России до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов, пополнив запасы Госфонда, сообщила компания.

В партию войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмазов. Алмаз весом 390 карат был обнаружен на участке Эбелях прииска Маят в Якутии в сентябре 2023 года.

Суммы сделок "АЛРОСА" и Гохрана традиционно не разглашаются. В компании также не смогли уточнить, идет ли речь о крупной сделке с широким ассортиментом, или о предусмотренной законом покупке уникальных камней в Госфонд.

"Российские алмазы, которые ценятся во всем мире, пополнят главную сокровищницу нашей страны. Намерение Гохрана России приобрести добытые "АЛРОСА" драгоценные камни демонстрирует уверенность государства в том, что их ценность продолжит расти, поскольку природные алмазы особенно редких и исключительных характеристик с каждым годом становятся все большей редкостью", - прокомментировал сделку генеральный директор алмазодобытчика Павел Маринычев.

Сделка проходит на фоне умеренного роста цен на бриллианты в последние месяцы, отметила "АЛРОСА".

Россия как участник мирового рынка алмазов готова при необходимости использовать для восстановления алмазной отрасли ресурсы Гохрана, придерживаясь при этом традиционного принципа "price-over-volume", говорил ранее в ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев. Этот подход предполагает ограничение предложения ради поддержки цен.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд).

В марте 2024 года Минфин сообщил о соглашении с "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, о выкупе части произведенного в 2024 году сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. С тех пор о закупках алмазов "АЛРОСА" в Госфонд не сообщалось.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти 9 месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году - на $250 млн.