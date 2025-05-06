Минфин не исключил поддержку "АЛРОСА" за счет закупок алмазов в Гохран

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает разные варианты поддержки "АЛРОСА", включая возможность закупок алмазов в Гохран, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Мы рассматриваем различные варианты поддержки компании, которые применялись и в предыдущие сложные ситуации с точки зрения реализации алмазов на мировых рынках. Речь идет о возможности закупок алмазов в рамках наших интервенций Гохрана, - заявил министр. - Мы в Гохран покупаем золото и наряду с этим металлом готовы рассматривать закупки алмазного сырья".

"На наш взгляд, алмазы - это актив, который востребован и будет ликвиден как актив, который можно закладывать в качестве резервов правительства в Гохран", - отметил Силуанов.

Решений на счет будущей закупки нет, но министр не исключил, что они будут приняты.

Он добавил, что "АЛРОСА" "в целом чувствует себя уверенно". "Долг к EBITDA подрос из-за того, что EBITDA немножко сократилась в связи с тенденциями на мировых рынках, но долг не увеличился сам по себе", - уточнил Силуанов.

В марте 2024 года "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, заключила соглашение с курирующим Гохран Минфином о выкупе части произведенного сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. Еще одна сделка, как сообщала компания, могла состояться до конца прошлого года.

Россия как участник мирового рынка алмазов готова использовать для восстановления алмазной отрасли ресурсы Гохрана, придерживаясь при этом традиционного принципа "price-over-volume", говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Этот подход предполагает ограничение предложения ради поддержки цен. По словам Моисеева, во втором квартале этого года, изучив состояние алмазного рынка, Минфин может рассмотреть возможность новой закупки алмазов у "АЛРОСА".

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд).