В Минфине заявили о заинтересованности России в восстановлении алмазной отрасли

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия предпринимает практические действия по поддержке восстановления алмазной отрасли и готова при необходимости продолжать использовать для этого ресурсы Гохрана, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарного заседания Кимберлийского процесса.

Также Россия как участник мирового рынка алмазов придерживается традиционного принципа "price-over-volume", отметил Моисеев. Этот подход предполагает ограничение предложения ради поддержки цен.

"Мы должны продемонстрировать рынку нашу уверенность в неизменной ценности алмазов в будущем, поддержать наметившийся тренд на восстановление мировой торговли. Российская Федерация в этом плане предпринимает практические действия по поддержке рынка. Так, Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Госфонд, за покупки и продажи которого отвечает Гохран - ИФ) обладает достаточными ресурсами для обеспечения поддержки алмазной отрасли при необходимости, как это уже было ранее", - заявил замминистра.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд), отметил он.

Моисеев напомнил о "положительном опыте государственных закупок [алмазов] в 2008-2009 годы", который оказался для государства "отличной инвестицией при продаже алмазов в последующие годы на фоне дефицита предложения сырья".

"Это важный сигнал для отрасли в приверженности принципу "price-over-volume" и задача, которую Россия готова выполнить в наших общих интересах восстановления отрасли в 2025 году, обеспечение стабильных мировых цен на алмазы в условиях переизбытка предложения на текущем рынке", - резюмировал Моисеев.

В марте 2024 года Минфин сообщил о соглашении с "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, о выкупе части произведенного в 2024 году сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. С тех пор о закупках алмазов "АЛРОСА" в Госфонд не сообщалось.

"В этом году не планируется, на следующий год рассматриваем такую возможность", - говорил ранее Моисеев.

Гохран, осуществляющий функции пополнения Госфонда и реализации его запасов, в течение нескольких последних лет, как правило, приобретает аффинированное золото, а продает - мелкоразмерные алмазы и бриллианты.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти 9 месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году на $250 млн.