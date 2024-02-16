Гохран 19 марта проведет аукцион по продаже алмазов стартовой ценой $9,66 млн

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гохран 19 марта проведет первый в этом году аукцион по продаже на внутреннем рынке алмазов (за исключением алмазов спецразмеров, то есть 10,8 карата и более), говорится в сообщении ведомства.

На аукцион выставлены лоты начальной стоимостью $9,66 млн общей массой 205 тыс. карат.

Поступления от реализации драгкамней и драгметаллов в бюджет этого года ожидаются на уровне 1 млрд рублей (годом ранее 2,5 млрд рублей).

Входящий в систему Минфина Гохран России отвечает за ценности государственного фонда, куда входят драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В рамках управления фондом Гохран покупает и продает ценности, включая добытые на территории РФ необработанные алмазы.